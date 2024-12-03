Омбудсман РФ заявила, що Україна затримує обмін полоненими. Лубінець спростував
Російська омбудсман Тетяна Москалькова опублікувала список українських військовополонених з 630 осіб, яких нібито Україна "не хоче" забирати. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував цю заяву.
Джерело: Москалькова та Лубінець у Telegram
Деталі: Москалькова заявила, що українська сторона нібито "продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими". Лубінець спростував ці слова, зазначивши, що Україна готова забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання, наголосивши на черговій маніпуляції держави-агресора.
Пряма мова Лубінця: "Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому.
Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання!
Російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому своїх Захисників!
Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.
А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії!".