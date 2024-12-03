Водій збив двох прикордонників на блокпості: один загинув

На Одещині водій збив двох прикордонників, які несли службу на блокпосту – один з них загинув, іншого госпіталізували.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Подія сталася в Одеському районі близько 18:00 2 грудня.

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Дослівно поліція: "Попередньо встановлено, що 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників… Один із них загинув, інший – доставлений з травмами в лікарню".

Деталі: Зазначається, що водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

фото поліції

Чоловіка затримали.

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За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Триває досудове розслідування.