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Водій збив двох прикордонників на блокпості: один загинув

Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 11:13
Водій збив двох прикордонників на блокпості: один загинув
Фото поліції

На Одещині водій збив двох прикордонників, які несли службу на блокпосту – один з них загинув, іншого госпіталізували.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Подія сталася в Одеському районі близько 18:00 2 грудня.

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Дослівно поліція: "Попередньо встановлено, що 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників… Один із них загинув, інший – доставлений з травмами в лікарню".

Деталі: Зазначається, що водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим. 

 
фото  поліції

Чоловіка затримали.

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За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Триває досудове розслідування.

Одеська областьДТППрикордонна службажертви
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