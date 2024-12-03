Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

На Київщині затримали підлітків, які за завданням РФ підірвали вибухівку біля відділку поліції

Анастасія ПроцВівторок, 3 грудня 2024, 11:30
На Київщині затримали підлітків, які за завданням РФ підірвали вибухівку біля відділку поліції
ФОТО: СБУ

Правоохоронці затримали двох 14-річних хлопців, завербованих російськими спецслужбами, які підірвали саморобний вибуховий пристрій біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщини.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Дослівно: "28 листопада цього року фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині. Тоді за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав".

Реклама:
 
фото: СБУ

Деталі: Обох зловмисників викрили по гарячих слідах. Згодом зʼясувалось, що їх дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

В СБУ зазначили, що для виконання завдання підозрювані використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховищі на Київщині. За інструкцією росіян для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.

 
фото: СБУ

Також слідуючи інструкціям російських спецслужб, зловмисники встановили поруч з адміністративною будівлею мобільний телефон для трансляції вибуху в реальному часі. Для дистанційного підриву використовували інший телефон із програмним забезпеченням, яке їм надали окупанти.

РЕКЛАМА:

Усіма діями фігурантів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини й обіцяв гроші за виконання завдання. Проте обіцяних грошей підозрювані так і не отримали.

 
фото: СБУ

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь держави-агресора. СБУ повідомила їм про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт).

 
фото: СБУ

Попри молодий вік затриманих, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.

Київська областьСБУтеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Оновлено, фото, відеоСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Усі новини...
Київська область
Уламки збитих дронів пошкодили будинки, гараж і 2 авто на Київщині
На Київщині через падіння уламків дронів горів склад сільгосппідприємства
На Київщині працювала ППО по ворожих безпілотниках
Останні новини
18:08
Трамп знову пригрозив виходом США з НАТО
17:56
Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж
17:52
відеоУ Києві сталися сутички біля місця проведення лекторію про ЛГБТ+: деталі
17:46
У понеділок відключення застосовуватимуть 4 години
17:32
Ворожі дрони на Херсонщині у неділю вже вбили чоловіка і поранили 6 мешканців
16:58
Глава МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати
16:55
доповненоУкраїна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
16:53
Замикали і били: Кембриджський університет закликають вибачитися за ув'язнення жінок у минулому
16:49
Формула-1Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі і допоміг McLaren вперше за 26 років виграти Кубок конструкторів
16:24
Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібні далі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: