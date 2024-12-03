На Київщині затримали підлітків, які за завданням РФ підірвали вибухівку біля відділку поліції

Правоохоронці затримали двох 14-річних хлопців, завербованих російськими спецслужбами, які підірвали саморобний вибуховий пристрій біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщини.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Дослівно: "28 листопада цього року фігуранти здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині. Тоді за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав".

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фото: СБУ

Деталі: Обох зловмисників викрили по гарячих слідах. Згодом зʼясувалось, що їх дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

В СБУ зазначили, що для виконання завдання підозрювані використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховищі на Київщині. За інструкцією росіян для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.

фото: СБУ

Також слідуючи інструкціям російських спецслужб, зловмисники встановили поруч з адміністративною будівлею мобільний телефон для трансляції вибуху в реальному часі. Для дистанційного підриву використовували інший телефон із програмним забезпеченням, яке їм надали окупанти.

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Усіма діями фігурантів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини й обіцяв гроші за виконання завдання. Проте обіцяних грошей підозрювані так і не отримали.

фото: СБУ

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь держави-агресора. СБУ повідомила їм про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт).

фото: СБУ

Попри молодий вік затриманих, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.