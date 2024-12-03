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Зброя в законі: за тиждень українці задекларували майже 300 одиниць вогнепальної та 10 тисяч набоїв

Валентина РоманенкоВівторок, 3 грудня 2024, 12:13
Зброя в законі: за тиждень українці задекларували майже 300 одиниць вогнепальної та 10 тисяч набоїв
ілюстрація НПУ

Триває процес декларування в поліції зброї та боєприпасів, за тиждень було задекларовано вже майже три сотні одиниць вогнепальної зброї та 10 тисяч боєприпасів.

Джерело: начальник управління контролю за обігом зброї Нацполіції В’ячеслав Савченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "З початку декларування, яке розпочалося 25 листопада поточного року, до територіальних підрозділів Національної поліції звернулися громадяни, які зареєстрували майже 300 одиниць вогнепальної зброї та 10 тисяч боєприпасів.

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Хотілося б зазначити, що громадяни не тільки декларують зброю, але і в разі, якщо вона їм не потрібна, можуть її здавати. На сьогоднішній момент вже здано 17 одиниць вогнепальної зброї і порядка 3 тисяч боєприпасів до неї.

В першу чергу йдеться про нарізну та гладкоствольну зброю, яка дозволена до декларування".

Деталі: За словами представника Нацполіції, здебільшого декларують зброю громадяни у регіонах, дотичних до бойових дій, де її (військової та трофейної) найбільше. Це Запорізька, Харківська та Київська область.

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Савченко нагадав алгоритм дій для декларування зброї: зателефонувати 102 чи 112, повідомити про намір задекларувати відповідну зброю, оператор надасть роз’яснення та рекомендації та адреси найближчих територіальних підрозділів поліції, куди можуть звернутися громадяни. У відповідному підрозділі поліції зброю оглянуть, проведуть перевірку по обліках (чи не була вона зареєстрована раніше), задекларують, видадуть громадянину відповідний документ і віддадуть зброю назад на руки.

Передісторія:

  • 25 листопада набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
  • Протягом одного місяця цивільні особи, які мають знайдену зброю або зброю без відповідних дозвільних документів, повинні звернутися до органів Національної поліції і всю зброю задекларувати.
  • Декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, тобто бойові пістолети та автомати й боєприпаси до них. 
  • Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в поліції.

зброяполіція
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