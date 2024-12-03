На зустрічі НАТО планують обговорювати допомогу Україні, а не її членство – генсек

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що партнери чують заклики України щодо членства та не відступають від планів, однак на грудневому засіданні Альянсу мають іншу мету.

Джерело: Рютте на пресконференції у Брюсселі перед початком міністерської зустрічі НАТО, що відкриється у вівторок, "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО підтвердив незмінність позиції Альянсу щодо перспективи членства України. "Партнери погодилися з тим, що майбутнє України в НАТО", – нагадав він, додавши, що у відповідності до рішення Вашингтонського саміту НАТО, партнери "розбудовують міст до членства" у відносинах з Україною.

Реклама:

Утім, генсек не очікує дискусії з цього приводу у найближчі дні. Натомість Альянс буде фокусуватися на наданні військової допомоги Україні.

"У наступні дні ми будемо концентруватися на тому, що зробити, щоби допомоги Україні зараз… Зустріч (міністрів Альянсу) буде сконцентрована на тому, щоби тоді, коли Україна вирішить почати переговори – вона могла робити це з позиції сили", – заявив генеральний секретар.

За словами Марка Рютте, зараз Україні потрібно "більше воєнної допомоги і менше розмов про те, як має виглядати мир"

РЕКЛАМА:

Напередодні зустрічі у Брюсселі Україна заявила, що відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Раніше від президента Зеленського уперше пролунали заяви, що Україна могла би вступити в НАТО з частковою дією ст.5, однак ця ідея наразі не деталізована.

Зазначимо, що цього тижня у США заперечили можливість повернення ядерної зброї до арсеналу України.