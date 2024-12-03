У Білому домі переживають, що "спринт" з військовою допомогою Україні ослабить армію США – WP
Американське видання The Washington Post написало про занепокоєння високопосадовцями Білого дому "гонкою" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги, оскільки це може призвести до зниження готовності армії Сполучених Штатів.
Джерело: стаття The Washington Post з посиланням на джерела
Деталі: Неназвані співбесідники видання попередили, що "гонка за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США".
Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну.
"І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії", - сказав неназваний чиновник.
Високопоставлений представник адміністрації сказав The Washington Post, що Білий дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани допомоги Україні. За його словами, це реальні компроміси".
"Проте Білий дім зробив розрахунок, що, незважаючи на проблеми зі запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.
Однак, як кажуть офіційні особи США, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".
"Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат", - сказав The Washington Post один із чиновників.
Що було раніше:
- Сполучені Штати в понеділок, 2 грудня, оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги загальною вартістю 725 мільйонів доларів.
- Раніше повідомлялось, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 млрд доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву. Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно.