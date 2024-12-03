У Білому домі переживають, що "спринт" з військовою допомогою Україні ослабить армію США – WP

Американське видання The Washington Post написало про занепокоєння високопосадовцями Білого дому "гонкою" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги, оскільки це може призвести до зниження готовності армії Сполучених Штатів.

Джерело: стаття The Washington Post з посиланням на джерела

Деталі: Неназвані співбесідники видання попередили, що "гонка за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США".

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Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну.

"І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії", - сказав неназваний чиновник.

Високопоставлений представник адміністрації сказав The Washington Post, що Білий дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани допомоги Україні. За його словами, це реальні компроміси".

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"Проте Білий дім зробив розрахунок, що, незважаючи на проблеми зі запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.

Однак, як кажуть офіційні особи США, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".

"Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат", - сказав The Washington Post один із чиновників.

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