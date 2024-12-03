Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

У Білому домі переживають, що "спринт" з військовою допомогою Україні ослабить армію США – WP

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 грудня 2024, 12:48
У Білому домі переживають, що спринт з військовою допомогою Україні ослабить армію США – WP
Джо Байден, фото: Getty Images

Американське видання The Washington Post написало про занепокоєння високопосадовцями Білого дому "гонкою" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги, оскільки це може призвести до зниження готовності армії Сполучених Штатів.

Джерело: стаття The Washington Post з посиланням на джерела

Деталі: Неназвані співбесідники видання попередили, що "гонка за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США".

Реклама:

Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну.

"І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії", - сказав неназваний чиновник.

Високопоставлений представник адміністрації сказав The Washington Post, що Білий дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани допомоги Україні. За його словами, це реальні компроміси".

РЕКЛАМА:

"Проте Білий дім зробив розрахунок, що, незважаючи на проблеми зі запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.

Однак, як кажуть офіційні особи США, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".

"Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат", - сказав The Washington Post один із чиновників.

Що було раніше:

  • Сполучені Штати в понеділок, 2 грудня, оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги загальною вартістю 725 мільйонів доларів.
  • Раніше повідомлялось, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 млрд доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву. Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно.

СШАдопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Асад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
США
Блінкен їде на міністерську зустріч НАТО у Брюсселі
У Держдепі США прокоментували можливість санкцій проти Грузії на тлі розгону протестів
США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн
Останні новини
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
Асад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
18:58
Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада? Подкаст
18:45
Фон дер Ляєн бачить можливості і ризики після падіння режиму Асада
18:27
Посольство США попереджає про зростання загроз від ракет і дронів РФ
18:08
Трамп знову пригрозив виходом США з НАТО
17:56
Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж
Усі новини...
Реклама:
Реклама: