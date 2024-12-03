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Бійці ССО на Курщині зайшли прямо на позиції ворога та знищили 17 росіян

Валентина РоманенкоВівторок, 3 грудня 2024, 12:55
Бійці ССО на Курщині зайшли прямо на позиції ворога та знищили 17 росіян
ілюстративне фото 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 17 ворогів та змусили здатися в полон ще вісьмох під час двох успішних нальотів на російських військових в Курській області РФ.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що в одному з нічних епізодів, воїни ССО тихо пробралися просто на ворожі позиції, знищили сімох росіян та своїми діями змусили решту здатися у полон. Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд.

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Під час іншого успішного нальоту спецпризначенці вночі знищили ще десятьох ворогів.

У ССО зазначии, що після виконання спеціальних дій, група їхніх бійців відходила без втрат.

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На оприлюдненому відео зафіксовано моменти двох бойових спецоперацій та наступне фіксування наслідків ефективної роботи.

ССОКурська область війна
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