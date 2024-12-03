На Донеччині росіяни вбили 3 людей, ще 5 паранені

У результаті російських обстрілів покровської громади та Костянтинівки Донецької області 3 грудня загинули 3 людини, ще 5 зазнали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook

Пряма мова: "Покровська громада під вогнем – є жертви серед цивільних. У Котлиному внаслідок удару дроном 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автомобіль".

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Деталі: Також окупанти пошкодили у Покровську 8 багатоповерхівок і 2 автомобілі. Інформація про постраждалих в місті наразі не надходила.

Філашкін закликав жителів Донеччини не наражати себе на небезпеку та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Оновлено: О 14:20 голова Донецької ОВА повідомив, що стало відомо про загиблого та пораненого у Покровську.

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фото: Донецька ОВА

Пізніше Філашкін написав, що загарбники також з артилерії атакували Костянтинівку, внаслідок чого загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості.

Окрім того, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.