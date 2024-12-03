Україна просить країни НАТО про 20 систем ППО – Сибіга

Україна просить країни Північноатлантичного альянсу знайти можливість передати щонайменш двадцять систем протиповітряної оборони для того, щоб надалі ефективно відбивати повітряні атаки Росії.

Джерело: кореспондент "Європейської правди", міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО

Деталі: Глава МЗС повідомив, що обговорить із західними колегами ситуацію в енергетиці після останньої ракетної атаки Росії та можливості посилення "повітряного щита".

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"Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменш 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – які допоможуть нам уникнути блекауту. Ми розуміємо, що Росія хоче позбавити нас можливості виробляти електроенергію. Тож потрібна більша підтримка і більша солідарність", – зазначив він.

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