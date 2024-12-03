Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Україна просить країни НАТО про 20 систем ППО – Сибіга

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Вівторок, 3 грудня 2024, 14:34
Україна просить країни НАТО про 20 систем ППО – Сибіга
Андрій Сибіга. Ілюстративне фото: Getty Images

Україна просить країни Північноатлантичного альянсу знайти можливість передати щонайменш двадцять систем протиповітряної оборони для того, щоб надалі ефективно відбивати повітряні атаки Росії. 

Джерело: кореспондент "Європейської правди", міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО

Деталі: Глава МЗС повідомив, що обговорить із західними колегами ситуацію в енергетиці після останньої ракетної атаки Росії та можливості посилення "повітряного щита". 

Реклама:

"Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменш 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – які допоможуть нам уникнути блекауту. Ми розуміємо, що Росія хоче позбавити нас можливості виробляти електроенергію. Тож потрібна більша підтримка і більша солідарність", – зазначив він. 

Нагадаємо:

  • Нещодавно Канада підтвердила, що замовлена нею у США для України система NASAMS вже перебуває на території України.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосив, що у грудні від ФРН надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.

ППОМЗСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
ППО
Сибіга розкрив деталі запиту України на ППО: мінімум 20 систем для захисту енергетики
Протиповітряний бій 3 грудня: Сили оборони знищили 22 ворожих БпЛА у 9 областях
Росія вдарила трьома ракетами по Кривому Рогу, працювала ППО
Останні новини
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
18:58
Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада? Подкаст
Усі новини...
Реклама:
Реклама: