Україна просить країни НАТО про 20 систем ППО – Сибіга
Україна просить країни Північноатлантичного альянсу знайти можливість передати щонайменш двадцять систем протиповітряної оборони для того, щоб надалі ефективно відбивати повітряні атаки Росії.
Джерело: кореспондент "Європейської правди", міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО
Деталі: Глава МЗС повідомив, що обговорить із західними колегами ситуацію в енергетиці після останньої ракетної атаки Росії та можливості посилення "повітряного щита".
"Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменш 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – які допоможуть нам уникнути блекауту. Ми розуміємо, що Росія хоче позбавити нас можливості виробляти електроенергію. Тож потрібна більша підтримка і більша солідарність", – зазначив він.
Нагадаємо:
- Нещодавно Канада підтвердила, що замовлена нею у США для України система NASAMS вже перебуває на території України.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосив, що у грудні від ФРН надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.