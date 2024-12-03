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У Південній Кореї оголосили воєнний стан

Валентина РоманенкоВівторок, 3 грудня 2024, 15:57
У Південній Кореї оголосили воєнний стан
Юн Сок Йоль. фото Getty Images

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні.

Джерело: CNNReuters

Деталі: У прямому телезверненні до нації у вівторок Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

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Пряма мова: "Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан".

Деталі: Воєнний стан оголошено в Південній Кореї вперше з 1980 року.

Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на військових повідомило, що діяльність парламенту і політичних партій буде заборонено, а ЗМІ перебуватимуть під контролем військового командування.

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Юн не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Несподіваний крок викликав шок у країні, яка на початку своєї історії мала низку авторитарних лідерів, але з 1980-х років вважається демократичною, зазначає Reuters.

Корейська вона різко впала відносно долара США. Офіційний представник центрального банку заявив, що він готує заходи щодо стабілізації ринку в разі потреби.

Білий дім поки що не коментував рішення південнокорейського президента.

Юн заявив, що у нього не було іншого вибору, окрім як вдатися до такого заходу, щоб зберегти вільний і конституційний порядок, заявивши, що опозиційні партії стали заручниками парламентського процесу, щоб ввергнути країну в кризу.

"Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, викорінити огидні пропівпівнічнокорейські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок", - заявив Юн.

Президент не став уточнювати, хто саме є пропівнічнокорейськими антидержавними силами. Однак у минулому він уже називав такі сили такими, що перешкоджають його програмі та підривають країну.

Юн процитував пропозицію опозиційної Демократичної партії країни, яка має більшість у парламенті, цього тижня оголосити імпічмент деяким вищим прокурорам країни, а також відхилення нею урядової бюджетної пропозиції.

У понеділок міністри Південної Кореї висловили протест проти рішення опозиційної ДП минулого тижня урізати понад 4 трильйони вон з урядового бюджету. Юн заявив, що ці дії підривають основне функціонування держави.

Південна КореяКНДРВоєнний стан
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