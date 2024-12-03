Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

У НАТО вважають, що війська РФ уповільняться після Покровська у разі його падіння

Сергій Сидоренко, Олександр ШумілінВівторок, 3 грудня 2024, 16:19
У НАТО вважають, що війська РФ уповільняться після Покровська у разі його падіння
Фото: Getty Images

Дані НАТО підтверджують, що різке просування російських військ за останній період багаторазово прискорилося, але аналітики Альянсу розраховують на уповільнення цього процесу після Покровська, якщо росіянам вдасться його захопити.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на високопосадовця НАТО, що спілкувався на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі

Детали: Представник керівництва НАТО наголосив, що останнім часом росіяни мали різке просування, захоплюючи нову територію.

Реклама:

"Зараз очевидно, що українська лінія фронту – під зростаючим тиском. Був період, коли я говорив про просування росіян на 10 метрів на день, зараз подекуди ми бачимо зміни до 10 кілометрів на день", – сказав представник Альянсу.

Утім, він підкреслив, що це була "проста територія" і надалі армія України зможе стримувати натиск ефективніше.

"Ми розраховуємо, що після Покровська просування уповільниться, оскільки там українці підготували лінію укріплень. Ми очікуємо, що буде сильніший опір", – заявив він.

РЕКЛАМА:

Відповідаючи на запитання "ЄвроПравди", посадовець, втім, уточнив, що не вважає захоплення Покровська абсолютно неуникним. "Я не стану прогнозувати, чи Покровськ точно впаде, або коли це може статися, але зараз Росія дійсно має імпульс, який грає на користь цього", – додав він.

Прогнози щодо зміни тренду переміщення лінії фронту і можливості переходу українців у контрнаступ є обережнішими.

"Зимова погода вплине – зрештою, багнюка у полях заважає просуванню лінії фронту. Однак головне, що може зупинити просування росіян, – це військовий персонал, та достатня кількість необхідної зброї", – додав він

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що у Німеччині прогнозують швидку втрату Покровська Україною. Швидке просування росіян підтверджували й інші західні джерела. Зокрема, місяць тому розвідка Естонії стверджувала, що впродовж тижня РФ окупувала 150 квадратних кілометрів Донеччини.

РосіяДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаску

ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати

CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів

Скандального в.о. директора Центру страткомунікацій при Мінкульті звільнили

Сирійські повстанці просуваються, у США допускають падіння режиму Асада за кілька днів – ЗМІ

Усі новини...
Росія
СБУ зібрала докази на воєнного злочинця, який готує кримських школярів до війни проти України
Росіяни розповсюджують фейк про те, що дані гравців S.T.A.L.K.E.R. 2 передаються в ТЦК
Омбудсман РФ заявила, що Україна затримує обмін полоненими. Лубінець спростував
Останні новини
06:03
ОновлюєтьсяСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаску
05:59
БоксКолишній суперник Усика: Олександр не переможе Ф'юрі з тактикою першого бою
05:12
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись – DeepState
04:26
Сили безпілотних систем показали знищення російського ЗРК "Тор М-2"
04:01
Марусяк залишився без очок у першому старті Кубку світу зі стрибків з трампліна у Віслі
03:39
ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати
02:50
оновленоУ ніч на неділю росіяни запускали по Україні ударні БпЛА з різних напрямків
02:17
Фото, відеоУ Парижі за участі світових лідерів урочисто відкрили відновлений Собор Нотр-Дам
01:56
Формула-1Маленький гавкаючий тер'єр: керівник Mercedes різко висловився про колегу з Red Bull
01:24
Оновлено, відеоСирійські повстанці заявили про повне звільнення міста Хомс
Усі новини...
Реклама:
Реклама: