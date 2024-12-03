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Словацькі депутати зібралися поїхати з офіційним візитом до Москви

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 3 грудня 2024, 18:04
Словацькі депутати зібралися поїхати з офіційним візитом до Москви
Андрей Данко, фото: Getty Images

Група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної партії SNS Андреєм Данко готуються поїхати в Москву.

Джерело: "Європейська правда", SME

Деталі: За словами Данко, візит до Москви відбудеться 10 січня 2025 року, його вже схвалив виконувач обовʼязків спікера парламенту Петер Жига – тобто він фінансуватиметься зі словацького бюджету.

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Разом із лідером Словацької національної партії до Росії поїдуть ще шестеро депутатів, але остаточний список ще не сформований.

Данко заявив, що в Москві хоче зустрітись із головою російської Думи Вʼячеславом Володіним – він запрошував словака до Росії ще влітку, але візит довелось відкласти.

Окрім цього, лідер SNS хоче поговорити з російським міністром промисловості Денисом Мантуровим про "співпрацю в енергетичному секторі".

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"І потім, звичайно, не хотілося б залишити без уваги Лаврова, з яким у мене дуже хороші стосунки", – зізнався він.

Раніше візитом до Москви вже зганьбився Любош Блаха, євродепутат від партії премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Сам Фіцо заявив, що хоче подивитись парад на Красній площі у Москві у 2025 році.

СловаччинаРосія
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