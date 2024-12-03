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Перспективи для інвестицій всередині країни

ЗМІ: Італія готує десятий пакет військової допомоги Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 3 грудня 2024, 18:33
ЗМІ: Італія готує десятий пакет військової допомоги Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Італія готує новий, уже десятий за рахунком пакет військової допомоги для України.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Джерела на умовах анонімності розповіли, що італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року, але відмовилися надати подробиці.

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Італія надає військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022-го. Але фактично вся інформація про відправлення зброї засекречена.

Для відправлення зброї в Україну уряду премʼєрки Джорджії Мелоні потрібен дозвіл парламенту. Нині він діє до кінця 2024 року.

Раніше стало відомо про відправлення франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T – уже другої для України.

Італіядопомога Україні
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