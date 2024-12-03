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Сибіга розкрив деталі запиту України на ППО: мінімум 20 систем для захисту енергетики

Сергій Сидоренко, Тетяна ОлійникВівторок, 3 грудня 2024, 19:32
Сибіга розкрив деталі запиту України на ППО: мінімум 20 систем для захисту енергетики
Андрій Сибіга, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про запит на допомогу, який Україна передала союзникам у НАТО для посилення системи протиповітряної оборони.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Сибіга розповів про причини нового запиту України перед початком своєї зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Міністр пояснив, що Україна намагається стримати удари РФ по об’єктах української енергетики. "Зараз Росія намагається використовувати енергетику як зброю. Вони намагаються відрізати нас від ядерної енергії, атакують ядерні енергетичні об’єкти, і це нова реальність. Через це нам потрібні сильні історичні рішення партнерів замість закликів до Росії", – заявив він.

Міністр уточнив заяву, яку він зробив у Брюсселі раніше, щодо постачання мінімум 20 систем ППО. За його словами йдеться про потребу захистити від російських атак 19 об’єктів, що дотичні до енергетики, і з заяви виходило, що передусім йдеться про ядерну енергетику. Як відомо, на підконтрольній території України розташовано 4 атомні електростанції, включно з закритою ЧАЕС, розподільчі потужності якої використовуються і зараз. Також працездатність об’єктів енергетики залежить від розподільчих вузлів.

"Нам терміново потрібні додаткові 19 систем ППО для захисту наших стратегічних  об’єктів. І я переконаний, що з допомогою наших партнерів ми пройдемо цю зиму, бо отримаємо ці системи для захисту цих 19 об’єктів", – заявив міністр. "Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваємося, що конкретним результатом зустрічі сьогодні і наступних днів буде рішення наших найближчих партнерів поставити ці системи", – додав він.

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Раніше повідомлялося, що у Брюсселі Україна просить країни НАТО про мінімум 20 систем ППО типу Hawk, NASAMS, IRIS-T.

Також МЗС заявив, що Україна відмовляється від замінників членства в НАТО.

Які новини принесе зустріч міністрів НАТО, дивіться у матеріалі "ЄП" з Брюсселя.

МЗСенергетикаППОдопомога Україні
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