Росія і Білорусь створять навчальні центри для спільної підготовки військових

Росія і Білорусь планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.

Джерело: голова постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко, пише державне агентство БелТА

Деталі: Як стверджує Лепешко, в Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, у Росії – на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Зараз для цього готують кадри у військових навчальних закладах Білорусі та Росії.

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Він також нагадав, що в 2023 році почалася реалізація трьох союзних програм у сфері оборони, одна з яких присвячена посиленню безпеки кордону, дві інші – вдосконаленню інфраструктури Білорусі та Росії для забезпечення регіонального угруповання війська.

Також країни підписали "понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері" у 2025 році.

Посадовець зазначив, що військово-повітряні сили Білорусі та Росії періодично проводять "спільне патрулювання повітряних кордонів союзної держави в повітряному просторі Білорусі", що, за його словами, "є надзвичайно важливим, оскільки американська стратегічна і тактична авіація вже давно літає в повітряному просторі Польщі та країн Балтії поблизу кордону Союзної держави".

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Як стверджує Лепешко, усі спільні з Росією навчання мають "виключно оборонний характер".