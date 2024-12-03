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Перспективи для інвестицій всередині країни

ЗМІ: Трамп пожартував перед Трюдо, що Канада має стати 51-м штатом США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 3 грудня 2024, 22:30
ЗМІ: Трамп пожартував перед Трюдо, що Канада має стати 51-м штатом США
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп на зустрічі минулого тижня з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо пожартував, що Канада має стати 51-м американським штатом.

Джерело: про це телеканалу CNN повідомили два джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Слова Трампа пролунали на неформальній зустрічі з Трюдо у Мар-а-Лаго у Флориді, куди канадський премʼєр приїхав після обіцянки обраного президента США накласти тарифи у 25% на всі товари з Канади.

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Після того, як Трюдо зауважив, що такі тарифи зашкодять канадській економіці, Трамп пожартував, що якщо це так, то, можливо, Канаді варто приєднатися до США як 51-й штат, сказали співрозмовники CNN.

Одне з джерел телеканалу підкреслило, що слова обраного президента США мали бути жартом, й інші гості сприйняли їх саме так.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп повідомив, що одним зі своїх перших указів запровадить 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять до США з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

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Зазначимо, що під час свого першого президентства Трамп пропонував купити Гренландію – і тоді говорив цілком серйозно.

ТрампКанада
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