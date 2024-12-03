Силовики ближче до опівночі у вівторок, 3 грудня, розпочали розгін антиурядового протесту біля парламенту Грузії.

Джерело: "Європейська правда", грузинські ЗМІ

Деталі: Грузинські правоохоронці почали відтісняти антиурядових протестувальників з площі Свободи, а на бічній вулиці, що веде до проспекту Руставелі, увімкнули водомет.

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Деякі видання також пишуть про застосування сльозогінного газу.

ЗМІ також публікують кадри жорстких затримань окремих протестувальників, які супроводжуються побиттям.

Police already started dragging people away.



Video: Mariam Nikuradze pic.twitter.com/zCtP7eBhl4 РЕКЛАМА: December 3, 2024

У відповідь на дії силовиків частина мітингарів запускає петарди, аби стримати їх і дати решті відійти в безпечніше місце.

Шостий день протестів у Грузії: силовики почали жорсткий розгін біля парламенту pic.twitter.com/ti1pu5xa8q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 3, 2024

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила дії правоохоронців, назвавши їх "ОМОНом "Грузинської мрії".

"Сльозогінний газ і водомети застосовувалися непропорційно. Масові арешти і жорстоке поводження", – написала вона в X (Twitter).

Нагадаємо, 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі прагнути до переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат жовтневих парламентських виборів.

Після того під парламентом у столиці почалися акції протесту із сутичками, які жорстко розганяють. Загальна кількість затриманих за цей час перевищує 200 осіб. Акції протесту проходять і в інших містах.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".