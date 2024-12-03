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Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Тетяна ОлійникВівторок, 3 грудня 2024, 23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 3 грудня відбулось 180 бойових зіткнень, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою. Також окупанти активно атакують на Времівському та Куп’янському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 3 грудня

Дослівно: "Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи шість разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

Шістнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

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Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

В Торецьку та Неліпівці противник три рази намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 38 ворожих атак.  

Двадцять три рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку.

Ворог провів чотири атаки в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку, всі атаки відбиті нашими захисниками.

П’ять разів безрезультатно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 20 атак противника, ще шість бойових зіткнень триває.

Генштаббойові діївійна
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