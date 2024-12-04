США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО – ЗМІ

Німеччина та США наразі не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу до НАТО.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело в Альянсі

Деталі: За словами співрозмовника, позиція США та Німеччини є ключовою перешкодою для розгляду цього питання.

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Дослівно: "Проблема лежить в основному в площині США та Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному".

Деталі: Крім того, джерело повідомило, що проти запрошення України виступають також Словаччина та Угорщина. "Але це видно із заяв їхніх політиків", – йдеться в публікації.

Передісторія:

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