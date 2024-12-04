ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства

На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини українську писанку визнано культурним надбанням людства.

Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, ЮНЕСКО

Деталі: Сесія комітету ЮНЕСКО відбулася в столиці Парагваю місті Асунсьйон. Заявку на визнання писанки подано Україною спільно з Естонією.

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"Це наш спільний успіх, який підтверджує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші художники – носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними", – заявив очільник МКСК Микола Точицький у своєму відеозверненні.

Довідково: У Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства – 611 елементів, що відповідають 5 регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції. Від України до цього списку включено "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості" в 2013 році, "Традицію Косівської мальованої кераміки" в 2019 році та "Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього" в 2021-му.