У російській Рязані прогриміли вибухи біля авіабази "Дягілєво"

У районі російської авіабази "Дягілєво", що розташована біля міста Рязань, прогриміли вибухи.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков і російське Міноборони в Telegram

Деталі: За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.

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Вибухи пролунали в районі російського аеродрому "Дягілєво". Відео з російського Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/Wc0wGohxxt — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 4, 2024

Малков заявив, що ППО нібито збила 3 БПЛА над територією Рязанської області.

"За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає", – запевняє губернатор.

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У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. 6 нібито збили над Ростовською областю, 5 – над Брянською, 4 – над Бєлгородською, 3 – над Рязанською, 1 – над Астраханською і 5 – над Краснодарським краєм РФ.