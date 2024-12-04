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У російській Рязані прогриміли вибухи біля авіабази "Дягілєво"

Ірина БалачукСереда, 4 грудня 2024, 07:26
У російській Рязані прогриміли вибухи біля авіабази Дягілєво
Військова авіабаза"Дягілєво". Фото з livejournal.com

У районі російської авіабази "Дягілєво", що розташована біля міста Рязань, прогриміли вибухи.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков і російське Міноборони в Telegram

Деталі: За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.

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Малков заявив, що ППО нібито збила 3 БПЛА над територією Рязанської області.

"За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає", – запевняє губернатор.

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У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. 6 нібито збили над Ростовською областю, 5 – над Брянською, 4 – над Бєлгородською, 3 – над Рязанською, 1 – над Астраханською і 5 – над Краснодарським краєм РФ.

Росіявибух
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