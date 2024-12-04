ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів

Лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 670 окупантів, 31 ББМ, 26 артилерійських систем та 7 танків, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 747 тисяч вояк та понад 21 тисячу артсистем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 747 370 (+1 670) осіб,

танків – 9 493 (+7) од,

бойових броньованих машин – 19 450 (+31) од,

артилерійських систем – 21 002 (+26) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 020 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 946 (+29) од,

крилатих ракет – 2 855 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 746 (+80) од,

спеціальної техніки – 3 628 (+1) од.

Дані уточнюються.