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ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів

Ірина БалачукСереда, 4 грудня 2024, 07:45
ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 670 окупантів, 31 ББМ, 26 артилерійських систем та 7 танків, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 747 тисяч вояк та понад 21 тисячу артсистем.  

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 747 370 (+1 670) осіб,
  • танків – 9 493 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 19 450 (+31) од,
  • артилерійських систем – 21 002 (+26) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 020 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 946 (+29) од,
  • крилатих ракет – 2 855 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 746 (+80) од,
  • спеціальної техніки – 3 628 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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