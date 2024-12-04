ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
Середа, 4 грудня 2024, 07:45
Лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 670 окупантів, 31 ББМ, 26 артилерійських систем та 7 танків, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 747 тисяч вояк та понад 21 тисячу артсистем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 747 370 (+1 670) осіб,
- танків – 9 493 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 19 450 (+31) од,
- артилерійських систем – 21 002 (+26) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 020 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 946 (+29) од,
- крилатих ракет – 2 855 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 746 (+80) од,
- спеціальної техніки – 3 628 (+1) од.
Дані уточнюються.