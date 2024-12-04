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Республіканці в Сенаті розділились щодо кандидата від Трампа на посаду глави Пентагону – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 4 грудня 2024, 09:12
Республіканці в Сенаті розділились щодо кандидата від Трампа на посаду глави Пентагону – ЗМІ
Піт Гегсет, фото: Getty images

За даними телеканалу, щонайменше шестеро сенаторів-республіканців не підтримують кандидатуру Піта Гегсета на посаду глави Пентагону, висунутого обраним президентом США Дональдом Трампом на посаду глави Пентагону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Зазначається, сенатори занепокоєні через звинувачення в сексуальних домаганнях на адресу Гегсета, а також повідомлень щодо його можливого зловживання алкоголем та фінансової недбалості.

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Телеканал зазначає, що для того, щоб бути затвердженим на посаді, Гегсет може дозволити втратити лише три голоси сенаторів-республіканців за умови, що всі сенатори від Демократичної партії проголосують проти нього.

Сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що не підтримує кандидатуру Гегсета і планує розпитати його про звинувачення на його адресу.

"Ми просто збираємося провести дійсно відверту і ретельну розмову", – сказала Ернст.

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Своєю чергою кілька-сенаторів-республіканців продовжують применшувати значення звинувачень на адресу Гегсета, заявляючи, що вони підтримують прерогативу Трампа вибирати власну адміністрацію.

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