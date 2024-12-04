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Сили ППО збили 29 із 50 російських дронів

Альона Мазуренко Середа, 4 грудня 2024, 09:26
Сили ППО збили 29 із 50 російських дронів
getty images

У ніч на 4 грудня російські окупанти атакували ракетою Х-59/69 та 50-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів, вдалося збити 29 ворожих дронів, 18 – втрачено, 1 – направився на окуповані землі.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 4 грудня 2024 року (із 20.00 3 грудня) ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 50-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово – РФ)".

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Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях".

Деталі: Крім того, 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиШахед
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