Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп може призначити главою Пентагону губернатора Флориди – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 4 грудня 2024, 10:01
Трамп може призначити главою Пентагону губернатора Флориди – ЗМІ
Рон Десантіс, фото з його facebook

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість висунути на посаду глави Пентагону губернатора Флориди Рона Десантіса замість запропонованого раніше ведучого Fox News Піта Гегсета.

Джерело: The Wall Street Journal, "Європейська правда"

Деталі: У публікації йдеться, що Трамп вирішив змінити кандидата на посаду глави Пентагону у зв’язку зі збільшенням кількості обвинувачень на адресу Гегсета.

Реклама:

Союзники Трампа все частіше думають, що Гегсет може не витримати подальших перевірок, за словами людей, близьких до команди обраного президента.

Джерела видання розповідають, що найближчі 48 годин будуть вирішальними для його долі.

Десантіс був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони, який посадовці перехідного періоду представили обраному президенту, але у підсумку Трамп обрав Гегсета.

РЕКЛАМА:

 Але оскільки висунення Гегсета стикається з проблемами, цей список знову реанімували, і Десантіс опинився серед тих, кого розглядає Трамп, сказали джерела.

За словами одного зі співрозмовників, обговорення перебуває на ранній стадії, і Трамп згадував ім'я Десантіса у випадкових бесідах із гостями в своєму маєтку Мар-а-Лаго.

За словами співрозмовників, Трамп може вирішити не обирати Десантіса і вибрати іншу заміну, якщо кандидатура Гегсета провалиться.

Інший потенційний кандидат на посаду міністра оборони, якого обговорювали союзники Трампа, за словами людей, знайомих із цим питанням, – Елбрідж Колбі, колишній співробітник Пентагону і союзник обраного віцепрезидента Джей Ді Венса.

Трамп також розглядає кандидатуру сенаторки Джоні Ернст, додають джерела.

Водночас, як зазначено, дехто з оточення Трампа сильно недолюблює Десантіса, і це може звести нанівець усі його шанси на заміну Гегсета.

Раніше повідомляли, що деякі американські сенатори від Республіканської партії не підтримують кандидатуру Піта Гегсета, висунутого на посаду глави Пентагону.

ЗМІ раніше повідомляли, що в команді Трампа з’явилось занепокоєння щодо Гегсета через звинувачення щодо сексуального насильства над жінкою у 2017 році.

Також стало відомо про занепокоєння у Пентагоні через кандидатуру Гегсета.

Докладніше – в статті  Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну

СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області

Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела

Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу

FT: Росія може запустити "Орєшнік" по Україні вже цими вихідними

Матір екснардепки від Партії регіонів отримала 14 років з конфіскацією за держзраду

В ОСУВ "Хортиця" заявляють, що вживають заходів, щоб не сталося оточення біля Успенівки

Усі новини...
США
Республіканці в Сенаті розділились щодо кандидата від Трампа на посаду глави Пентагону – ЗМІ
У США звинувачують жителя Каліфорнії у постачанні зброї та боєприпасів до КНДР
Єрмак вирушає до США на зустріч із трампістами
Останні новини
21:15
Макрон порушить на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні – ЗМІ
20:52
Зурабішвілі не збирається йти з посади після закінчення терміну повноважень
20:27
Укртелеком підвищує тарифи на свої послуги
20:14
Президент Хорватії обіцяє не допустити відправки хорватських військових в Україну
20:04
Сили підтримки ЗСУ: Проблем із фортифікаційними спорудами наразі немає
19:58
За час війни росіяни отруїли хімічними речовинами понад дві тисячі військових ЗСУ, троє померли
19:56
У команді Трампа анонсували візити, щоб "вислухати" позиції сторін війни в Україні
19:52
У Росії заблокували Viber
19:27
фотоВ Японії обрали головний ієрогліф 2024 року: що він означає
19:22
Британський суд: добровольця з Британії міг убити в Україні інший військовий іноземець
Усі новини...
Реклама:
Реклама: