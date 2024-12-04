Генсек НАТО: Всі системи ППО, які можуть бути надані Україні – будуть надані

Запит Києва про постачання в Україну значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в НАТО.

Джерело: генсек НАТО Марк Рютте, кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Рютте підтвердив, що це питання було центральним на засіданні Ради Україна-НАТО у вівторок ввечері.

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"Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала (додаткові системи) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури", – заявив він.

Генсек НАТО нагадав, що це – непроста задача, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.

"Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО, – зауважив Марк Рютте. – Але (на засіданні у вівторок) за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні – будуть надані".

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Генеральний секретар не уточнив, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана, але повторив, що була досягнута домовленість про максимальні спільні зусилля з посилення української протиповітряної оборони.

"Ми робимо все можливе, щоби всі ті системи ППО, які можливо передати, були передані в Україну", – сказав він.

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