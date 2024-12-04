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Україна отримає два протимінні кораблі від Нідерландів

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 4 грудня 2024, 10:28
Україна отримає два протимінні кораблі від Нідерландів
фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди офіційно повідомили про передачу Україні двох протимінних кораблів Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів

Деталі: Як зазначили у відомстві, нещодавно 35 українців завершили навчання на борту голландського "мисливця за мінами" Zr.Ms. Makkum.

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Підготовка майбутнього екіпажу тривала понад два місяці і наразі завершилася.

В рамках підготовки інші країни-союзники по НАТО надали інструкторів і перекладачів.

Технічний персонал паралельно проходить підготовку в Академії ВМС у Бельгії.

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Разом з бельгійськими та британськими кораблями ці голландські "мисливці за мінами" формують початок протимінного потенціалу України, зазначили в Міноборони.

Що передувало:

Нідерландидопомога Україні
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