Україна отримає два протимінні кораблі від Нідерландів
Середа, 4 грудня 2024, 10:28
Нідерланди офіційно повідомили про передачу Україні двох протимінних кораблів Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів
Деталі: Як зазначили у відомстві, нещодавно 35 українців завершили навчання на борту голландського "мисливця за мінами" Zr.Ms. Makkum.
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Підготовка майбутнього екіпажу тривала понад два місяці і наразі завершилася.
В рамках підготовки інші країни-союзники по НАТО надали інструкторів і перекладачів.
Технічний персонал паралельно проходить підготовку в Академії ВМС у Бельгії.
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Разом з бельгійськими та британськими кораблями ці голландські "мисливці за мінами" формують початок протимінного потенціалу України, зазначили в Міноборони.
Що передувало:
- Наприкінці листопада у Литві пройшла дев’ята зустріч коаліції з розмінування України, на якій учасники з 14 країн обговорили плани на 2025-2034 роки.
- Також повідомляли, що в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.