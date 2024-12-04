Російські безпілотники вдарили по Херсону та його околицях, є поранені

Російська армія зранку 4 грудня завдала удару безпілотниками по Херсону та селищу Кіндійка неподалік, внаслідок атаки поранено двох чоловіків віком 64 і 56 років.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Дослівно: "Близько 9.30 російські окупанти з безпілотника атакували Кіндійку".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок цієї ворожої атаки мінно-вибухову травму та уламкові поранення зазнав 64-річний чоловік. Його доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Згодом Мрочко повідомив, що окупанти також скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждав 56-річний чоловік. Він зазнав мінно-вибухової травми та уламкове поранення лівого передпліччя. Наразі потерпілий у лікарні, його обстежують лікарі.

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