У Трампа розробляють мирний план: є ідея відмови України від НАТО й окупованих земель – Reuters

Агентство Reuters проаналізувало пропозиції радників обраного президента США Дональда Трампа щодо мирного плану, які передбачають передачу Росії значної частини України "в осяжному майбутньому".

Джерело: Reuters

Дослівно: "Радники Дональда Трампа публічно і приватно висувають пропозиції щодо припинення війни в Україні, які в осяжному майбутньому призведуть до відходу значної частини країни до Росії, згідно з аналізом їхніх заяв та інтерв'ю з кількома людьми, близькими до новообраного президента США, проведеним агентством Reuters".

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Деталі: Повідомляється, що радники Трампа намагатимуться змусити Москву і Київ до переговорів за допомогою батога і пряника, включаючи припинення військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але й збільшення допомоги, якщо правитель РФ Володимир Путін відмовиться.

Згідно з аналізом, пропозиції трьох ключових радників, у тому числі спецпредставника Трампа з питань російсько-української війни Кіта Келлога, мають спільні елементи, зокрема, зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО.

У сукупності заяви його радників дають уявлення про потенційні контури мирного плану Трампа, пише агентство.

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Президент України Володимир Зеленський, який стикається з нестачею людських ресурсів і зростаючими територіальними втратами, дав зрозуміти, що він може бути відкритий до переговорів.

Незважаючи на те, що він все ще має намір вступити до НАТО, цього тижня він заявив, що Україна повинна знайти дипломатичні рішення для повернення деяких окупованих територій.

Reuters нагадує, що у травні Путін був готовий зупинити війну шляхом переговорів про припинення вогню, що визнає існуючі лінії фронту, але висловив готовність воювати далі, якщо Київ і Захід не відреагують на це.

За словами чотирьох радників, які побажали залишитися анонімними, щоб розповісти про приватні дискусії, станом на минулий тиждень Трамп ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану. За їхніми словами, радше кілька радників обмінювалися ідеями між собою на публічних форумах, а в деяких випадках - і з Трампом.

Зрештою, мирна угода, ймовірно, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Зеленським, сказали радники Reuters.

Один з колишніх чиновників національної безпеки Трампа, який брав участь у перехідному процесі, сказав, що є три основні пропозиції: план Келлога, план новообраного віце-президента Джей-Ді Венса і план Річарда Гренелла, колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа.

План Келлога, написаний у співавторстві з колишнім співробітником Ради національної безпеки Фредом Фляйцем і представлений Трампу на початку цього року, передбачає заморожування нинішніх ліній фронту.

Передбачається, що Трамп постачатиме більше американської зброї Києву лише за умови згоди на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить американську допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів.

Україні також будуть запропоновані американські гарантії безпеки, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди, згідно з цією пропозицією.

Венс, який як сенатор США виступав проти допомоги Україні, у вересні висунув окрему ідею.

Він сказав американському подкастеру Шону Райану, що угода, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на існуючій лінії фронту, яка буде "сильно укріплена", щоб запобігти подальшим російським вторгненням. Його пропозиція відмовила б Києву в членстві в НАТО.

Гренелл, колишній посол Трампа в Німеччині, виступав за створення "автономних зон" на сході України під час круглого столу Bloomberg у липні, але не деталізував свою позицію. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах Америки.

На думку аналітиків і колишніх чиновників з питань національної безпеки, деякі з цих пропозицій, ймовірно, зіткнуться з протидією з боку президента України Володимира Зеленського, який зробив запрошення до НАТО частиною свого "Плану перемоги", а також з боку європейських союзників і деяких американських законодавців.

Минулого тижня міністр закордонних справ України надіслав листа своїм колегам з НАТО із закликом надати запрошення до членства на засіданні міністрів закордонних справ у вівторок.

Деякі європейські союзники висловили готовність збільшити допомогу Україні, а президент США Джо Байден продовжує надсилати зброю. "Це може коштувати Трампу певних важелів впливу, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів", - пише Reuters.

План Келлога, який передбачає збільшення допомоги Україні, якщо Путін не сяде за стіл переговорів, може зіткнутися з негативною реакцією в Конгресі, де деякі з найближчих союзників Трампа виступають проти додаткової військової допомоги східноєвропейській державі.

"Я не думаю, що у когось є реалістичний план, як покласти цьому край", - сказав Румер, колишній офіцер американської розвідки.