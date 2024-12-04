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Сибіга: Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, але це наша стратегічна мета

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцСереда, 4 грудня 2024, 12:57
Сибіга: Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, але це наша стратегічна мета
Сибіга. фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не форсує свій вступ до НАТО під час війни, враховуючи позицію окремих держав-членів.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву міністра 

Деталі: Відповідаючи на запитання "ЄП" про формат членства і застосування статті 5, міністр зазначив, що зараз діалог про це не ведеться. "Для цього має настати відповідний час", – наголосив він.

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Андрій Сибіга визнав, що під час війни домовленість про формат членства не видається реальною.

"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – пояснив міністр.

Втім, він наголосив, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною. Україна, як і йдеться у нещодавно оприлюдненій позиційній заяві, вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.

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"Ми говоримо про наше членство в НАТО. Стратегічна мета – це вступ до НАТО", – заявив він.

Детально про переговори у Брюсселі читайте у статті "Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося"

Раніше МЗС оприлюднив заяву про те, що Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

НАТОМЗС
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