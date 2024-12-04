Сибіга: Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, але це наша стратегічна мета
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не форсує свій вступ до НАТО під час війни, враховуючи позицію окремих держав-членів.
Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву міністра
Деталі: Відповідаючи на запитання "ЄП" про формат членства і застосування статті 5, міністр зазначив, що зараз діалог про це не ведеться. "Для цього має настати відповідний час", – наголосив він.
Андрій Сибіга визнав, що під час війни домовленість про формат членства не видається реальною.
"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – пояснив міністр.
Втім, він наголосив, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною. Україна, як і йдеться у нещодавно оприлюдненій позиційній заяві, вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.
"Ми говоримо про наше членство в НАТО. Стратегічна мета – це вступ до НАТО", – заявив він.
Детально про переговори у Брюсселі читайте у статті "Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося"
Раніше МЗС оприлюднив заяву про те, що Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО.