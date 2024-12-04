В МЗС пояснили, що Україна не відмовиться від безпекових угод, бо вони не є альтернативою НАТО
Заява України про те, що єдиним допустимим форматом безпекових гарантій є повноцінне членство в НАТО, не суперечить тим безпековим угодам між Україною і державами-партнерами, які є сьогодні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги на полях міністерської зустрічі НАТО
Пряма мова Сибіги: "Ніяка це не альтернатива. Це дорога (до вступу)… це інструмент і елемент посилення як допомоги Україні зараз, так і на нашому шляху до НАТО".
Деталі: Глава МЗС вважає двосторонні безпекові угоди між Україною та партнерами корисними для досягнення стратегічної мети – вступу в Альянс. "Ці угоди посилюють нас на шляху до НАТО, в кожній угоді це зазначається", – сказав він.
Сибіга також нагадав, що нещодавня заява МЗС визначила офіційною позицією неприйнятність будь-яких безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО, однак, як і писала раніше "ЄвроПравда", безпекові угоди не підпадають під це визначення.
Передісторія:
- Як повідомляла "Європейська правда", 3 грудня МЗС оприлюднило заяву про неприйнятність безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО.
- Втім, після засідання Андрій Сибіга заявив, що Україна не педалює вступ до НАТО під час війни.
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