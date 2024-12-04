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В МЗС пояснили, що Україна не відмовиться від безпекових угод, бо вони не є альтернативою НАТО

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукСереда, 4 грудня 2024, 13:50
В МЗС пояснили, що Україна не відмовиться від безпекових угод, бо вони не є альтернативою НАТО
Глава МЗС Андрій Сибіга і генсек НАТО Марк Рютте. Фото МЗС

Заява України про те, що єдиним допустимим форматом безпекових гарантій є повноцінне членство в НАТО, не суперечить тим безпековим угодам між Україною і державами-партнерами, які є сьогодні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги на полях міністерської зустрічі НАТО

Пряма мова Сибіги: "Ніяка це не альтернатива. Це дорога (до вступу)… це інструмент і елемент посилення як допомоги Україні зараз, так і на нашому шляху до НАТО".

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Деталі: Глава МЗС вважає двосторонні безпекові угоди між Україною та партнерами корисними для досягнення стратегічної мети – вступу в Альянс. "Ці угоди посилюють нас на шляху до НАТО, в кожній угоді це зазначається", – сказав він.

Сибіга також нагадав, що нещодавня заява МЗС визначила офіційною позицією неприйнятність будь-яких безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО, однак, як і писала раніше "ЄвроПравда", безпекові угоди не підпадають під це визначення.

Передісторія:

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МЗСНАТО
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