Умєров: У кожній бригаді ЗСУ з’явиться нова посада
Міністерство оборони запроваджує нову штатну посаду в Збройних силах – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.
Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у соцмережах
Пряма мова: "Підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.
Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів".
Деталі: За словами Умєрова, окремим завданням для уповноваженого буде – усунути конфлікт інтересів. На думку очільника МОУ, нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.