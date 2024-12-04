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Умєров: У кожній бригаді ЗСУ з’явиться нова посада

Валентина РоманенкоСереда, 4 грудня 2024, 15:13
Умєров: У кожній бригаді ЗСУ з’явиться нова посада
Рустем Умєров. фото МОУ

Міністерство оборони запроваджує нову штатну посаду в Збройних силах – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у соцмережах

Пряма мова: "Підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.

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Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів".

Деталі: За словами Умєрова, окремим завданням для уповноваженого буде – усунути конфлікт інтересів. На думку очільника МОУ, нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.

Збройні силиМіноборонивійна
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