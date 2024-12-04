У Балтійському морі російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому гелікоптеру – ЗМІ

Агентство DPA від джерел у Брюсселі дізналося, що екіпаж російського корабля у Балтійському морі випустив сигнальні боєприпаси по німецькому військовому вертольоту під час операції ВПС Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Деталі: Міністерка закордонних справ Анналена Бербок коротко згадала про цей інцидент в кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі. Однак вона не надала жодних подробиць.

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Як довідалося німецьке агентство DPA від джерел у Брюсселі, німецький вертоліт виконував розвідувальну місію, коли екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси.

Додаткові обставини інциденту наразі не повідомляють.

Використання сигнальних боєприпасів насправді поширене лише в надзвичайних ситуаціях. Бербок зазначила, що Балтійським морем неодноразово проходять кораблі, які беруть участь в обході санкцій через російську загарбницьку війну проти України.

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Бербок також оголосила, що буде посилено моніторинг трубопроводів і кабелів передачі даних у Балтійському морі. За її словами, буде розширено захист критичної інфраструктури за допомогою патрулів. Причина – збільшення кількості гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

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