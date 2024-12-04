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У Балтійському морі російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому гелікоптеру – ЗМІ

Іванна Костіна, Анастасія ПроцСереда, 4 грудня 2024, 15:23
У Балтійському морі російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому гелікоптеру – ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство DPA від джерел у Брюсселі дізналося, що екіпаж російського корабля у Балтійському морі випустив сигнальні боєприпаси по німецькому військовому вертольоту під час операції ВПС Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Деталі: Міністерка закордонних справ Анналена Бербок коротко згадала про цей інцидент в кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі. Однак вона не надала жодних подробиць.

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Як довідалося німецьке агентство DPA від джерел у Брюсселі, німецький вертоліт виконував розвідувальну місію, коли екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси.

Додаткові обставини інциденту наразі не повідомляють.

Використання сигнальних боєприпасів насправді поширене лише в надзвичайних ситуаціях. Бербок зазначила, що Балтійським морем неодноразово проходять кораблі, які беруть участь в обході санкцій через російську загарбницьку війну проти України.

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Бербок також оголосила, що буде посилено моніторинг трубопроводів і кабелів передачі даних у Балтійському морі. За її словами, буде розширено захист критичної інфраструктури за допомогою патрулів. Причина – збільшення кількості гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Передісторія:

  • Середині листопада у шведській економічній зоні в Балтійському морі були пошкоджені два кабелі зв'язку – між Швецією і Литвою та між Фінляндією і Німеччиною.
  • Правоохоронці цих країн почали розслідування, й підозра, за неофіційною поки інформацією, впала на китайський суховантаж Yi Peng 3, що міг навмисне проволокти якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити кабелі.
  • Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон направив офіційний запит до Китаю з проханням співпрацювати у розслідуванні пошкодження кабелів у Балтійському морі.

НімеччинаРосія
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