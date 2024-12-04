Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війська РФ намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона: зібрали 300 катерів

Валентина РоманенкоСереда, 4 грудня 2024, 15:55
Війська РФ намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона: зібрали 300 катерів
скриншот мапи Deep State

Російські війська постійно проводять штурми на Херсонському напрямку, намагаючись закріпитись на острівній зоні.

Джерело: речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Вони мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати".

Реклама:

Деталі: Волошин повідомив, що за даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей.

"Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені. Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти", – зазначив офіцер.

Волошин підтвердив, що командуванню Збройних сил України відома інформація про накопичення ворогом 300 катерів. За словами військового, Сили оборони готові протидіяти будь-кому розвитку ситуації.

РЕКЛАМА:

Раніше керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповідаючи про ситуацію в Херсоні в інтерв'ю Financial Times сказав, що "Росія хоче розпочати тут ще один наступ" і додав, що російські сили зібрали "300 човнів для перетину річки".

Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ворог окупував населені пункти навколо Успенівки на Донеччині – DeepState

ЗМІ: Росія ймовірно почала виводити свої війська з Сирії

Команда Трампа обговорила з Україною і Білим домом припинення війни – NBC

Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області

Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела

Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу

Усі новини...
Сибіга: Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, але це наша стратегічна мета
Міноборони планує запровадити посаду військового омбудсмана
У Балтійському морі російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому гелікоптеру – ЗМІ
Україна розраховує якнайшвидше отримати нове ППО для ядерних об’єктів – МЗС
Останні новини
03:50
Умєров обговорив з єврокомісаром з оборони підготовку бригад стратегічного резерву
03:20
Литовська спортсменка знялася з ЧС через футболку з написом "Make Russia small again"
02:36
оновлюєтьсяАрмія РФ знову атакує Україну ударними безпілотниками
02:30
Премʼєр Фінляндії про ризик війни: Ми готові до найгіршого
02:00
оновленоУ КМВА спростували інформацію падіння уламків ворожого безпілотника у столиці
01:36
Ворог окупував населені пункти навколо Успенівки на Донеччині – DeepState
01:06
Бельгія у 2025 році збільшить групу військ швидкого реагування НАТО
00:24
відео, оновленоУ російському Орлі пролунали вибухи, соцмережі повідомили про атаку на нафтобазу
23:53
Топ-18 книжок для вісімнадцятилітніх: добірка
23:50
Генштаб: Ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: