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Україна розраховує якнайшвидше отримати нове ППО для ядерних об’єктів – МЗС

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Середа, 4 грудня 2024, 16:15
Україна розраховує якнайшвидше отримати нове ППО для ядерних об’єктів – МЗС
Андрій Сибіга. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про успішні переговори з державами НАТО щодо постачання нових засобів протиповітряної оборони.

Джерело: Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Міністр заявив, що через посилення російських повітряних атак "зусилля дипломатичної служби спрямовані на посилення ППО", а також підтвердив оприлюднену напередодні інформацію про "19 стратегічних об’єктів", у тому числі об’єктів ядерної енергетики, які потребують захисту.

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"Я поінформував партнерів про те, що Росія атакувала об'єкти нашої ядерної енергетичної інфраструктури. Росія провокує ядерний інцидент з глобальними наслідками, це велика небезпека не лише для України, тут відстані не допоможуть", – пояснив він.

Міністр нагадав, що у новому запиті йдеться про комплекси NASAMS, IRIS-T та Hawk, що будуть захищати конкретні об’єкти. Україна звернулася до держав, що мають у розпорядженні ці комплекси.

"Час відіграє ключову роль, і наша ціль – до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об'єктів. Партнери попросили додаткову інформацію, ми її надаємо", – розповів Сибіга.

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Міністр також поінформував, що окрім двосторонніх переговорів, відбулося обговорення щодо постачання ППО для захисту української енергетики у форматі Ради Україна-НАТО. "Я вдячний генсеку Марку Рютте, який сфокусував на цьому питанні значну частину обговорення", – заявив він, додавши, що розраховує на ухвалення рішень, про які запитувала Україна.

Детально про переговори у Брюсселі читайте у статті "Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося".

НАТОППОУкраїна
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