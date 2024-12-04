Блінкен обіцяє, що найближчим часом Україна отримає $50 млрд від ЄС та США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зараз завершується процедура передачі Україні коштів, які будуть отримані за рахунок заморожених активів.

Джерело: Блінкен у коментарі журналістам після завершення міністерського засідання Альянсу, цитує "Європейська правда"

Деталі: Держсекретар зазначив, що є скоординований план США та Євросоюзу щодо швидкої передачі коштів Україні.

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"Зараз ми на основі заморожених (російських) активів маємо отримати 50 мільярдів доларів, які підуть до України. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час, наступного року", – заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", Блінкен у Брюсселі також оголосив, що США мають намір передати ЗСУ та Україні загалом максимально дозволений бюджетом США обсяг допомоги, вибравши передбачений 61 млрд доларів "до останнього центу" до завершення каденції Байдена.

Передача Україні 50 млрд лягає в цю концепцію дій США.

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Блінкен додав, що це один з трьох елементів, важливих для успіху України. "Ми фокусуємося на практичних речах у допомозі Україні, на трьох питаннях. Перше – переконатися, що вона має гроші, ресурси, необхідні, щоби підтримувати її економіку. Друге – це підтримувати оборону. Третє – це мобілізація", – заявив він.

Що передувало: Під час зустрічі у Брюсселі підтвердився візит Єрмака до США на зустріч з командою Трампа.

Детально про перемовини читайте у статті "Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося".