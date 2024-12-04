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20 разів російська армія атакувала Нікопольщину: є загибла та постраждалий

Тетяна ОлійникСереда, 4 грудня 2024, 18:45
20 разів російська армія атакувала Нікопольщину: є загибла та постраждалий
Фото - Лисак в Telegram

Протягом 4 грудня російська армія 20 разів атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині: загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Пряма мова: "Росіяни вбили 88-річну жінку, вдаривши дроном-камікадзе по Нікополю.

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Є в районі і постраждалий, у Мирівській громаді. По ній агресор також поцілив безпілотником. 64-річний чоловік отримав осколкове поранення та забій".

Деталі: Загалом армія РФ цілила по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Атакувала дронами-камікадзе, артилерією, скидала боєприпаси з БпЛА.

Пошкоджені 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, 3 парники, газогін. Понівечені службова автівка та легковик.

Дніпропетровська областьвійнабойові дії
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