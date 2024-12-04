Спікер Джонсон не буде ставити на голосування запит Байдена про $24 млрд допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації 46 президена США Джо Байдена з додатковими 24 мільярдами на допомогу Україні.

Джерело: Джонсон на брифінгу 4 грудня, цитує "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, чи буде винесений на голосування запит Байдена про додаткові кошти на підтримку України, Джонсон відповів, що "не планує цього робити".

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"В Україні щогодини відбуваються зміни, і я думаю, що, як ми і прогнозували, і як я говорив усім вам за кілька тижнів до виборів, якщо Дональд Трамп буде обраний, це змінить динаміку російської війни проти України", – сказав спікер.

"Тому не Джо Байдену ухвалювати відповідні рішення. Зараз у нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього", – додав він.

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