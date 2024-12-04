Спікер Джонсон не буде ставити на голосування запит Байдена про $24 млрд допомоги Україні
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації 46 президена США Джо Байдена з додатковими 24 мільярдами на допомогу Україні.
Джерело: Джонсон на брифінгу 4 грудня, цитує "Європейська правда"
Деталі: На питання про те, чи буде винесений на голосування запит Байдена про додаткові кошти на підтримку України, Джонсон відповів, що "не планує цього робити".
"В Україні щогодини відбуваються зміни, і я думаю, що, як ми і прогнозували, і як я говорив усім вам за кілька тижнів до виборів, якщо Дональд Трамп буде обраний, це змінить динаміку російської війни проти України", – сказав спікер.
"Тому не Джо Байдену ухвалювати відповідні рішення. Зараз у нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього", – додав він.
Передісторія:
- Минулого тижня стало відомо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.
- Дві третини запитуваної суми, $16 мільярдів, підуть на поповнення американських запасів. Решта $8 мільярдів – на контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони.
- Водночас нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.
- Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.