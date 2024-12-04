Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Спікер Джонсон не буде ставити на голосування запит Байдена про $24 млрд допомоги Україні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 4 грудня 2024, 18:55
Спікер Джонсон не буде ставити на голосування запит Байдена про $24 млрд допомоги Україні
Майк Джонсон. фото Getty Images

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації 46 президена США Джо Байдена з додатковими 24 мільярдами на допомогу Україні.

Джерело: Джонсон на брифінгу 4 грудня, цитує "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, чи буде винесений на голосування запит Байдена про додаткові кошти на підтримку України, Джонсон відповів, що "не планує цього робити".

Реклама:

"В Україні щогодини відбуваються зміни, і я думаю, що, як ми і прогнозували, і як я говорив усім вам за кілька тижнів до виборів, якщо Дональд Трамп буде обраний, це змінить динаміку російської війни проти України", – сказав спікер.

"Тому не Джо Байдену ухвалювати відповідні рішення. Зараз у нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього", – додав він.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Минулого тижня стало відомо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.
  • Дві третини запитуваної суми, $16 мільярдів, підуть на поповнення американських запасів. Решта $8 мільярдів – на контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони.
  • Водночас нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.
  • Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.

допомога УкраїніСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія втрачає здатність одночасно забезпечувати ефективну "оборонку" та економічну стабільність – ISW

відеоМіноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW з кулеметом

Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів – Зеленський

Очільник міськради Единбурга пішов у відставку через нібито домагання до біженок з України

НАБУ та САП завершили розслідування збагачення голови АМКУ на 70 мільйонів

Зима прийша до Києва раніше за норму

Усі новини...
Блінкен обіцяє, що найближчим часом Україна отримає $50 млрд від ЄС та США
Проросійський кандидат у президенти Румунії погрожує зупинити допомогу Україні
Росіяни вдарили КАБом по Куп’янську, загинув 40-річний чоловік
Зеленський: Буданов доповів щодо намірів РФ на найближчий час
Останні новини
07:43
В Австрії здійнялась політична суперечка через 30 тисяч сирійців, які святкували падіння Асада
07:29
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 755 тисяч солдатів – Генштаб
06:30
футбол"Шахтар" – "Баварія": анонс матчу Ліги чемпіонів
05:50
Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності – Пентагон
05:08
Нетаньягу вперше свідчитиме в суді у справі про корупцію – ЗМІ
05:02
Відомий склад України на чемпіонат світу з плавання на короткій воді
04:16
Росія втрачає здатність одночасно забезпечувати ефективну "оборонку" та економічну стабільність – ISW
03:56
Найкращий результат сезону для Марусяка, перший подіум Бразилії. Підсумки лижного тижня
02:58
відеоМіноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW з кулеметом
02:18
Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін боїться його і, можливо, Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: