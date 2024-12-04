Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС України Сибіга їде на зустріч ОБСЄ, де буде Лавров

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 4 грудня 2024, 19:48
Глава МЗС України Сибіга їде на зустріч ОБСЄ, де буде Лавров
колаж УП

Міністерство закордонних справ України анонсувало візит свого очільника Андрія Сибіги на міністерську зустріч ОБСЄ на Мальті, де буде присутній і глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Джерело: "Європейська правда" з повідомленням на сайт українського МЗС 

Деталі: Сибіга, як зазначається, здійснить візит на Мальту 4-5 грудня "для участі у 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ".

Реклама:

"Глава МЗС виступить на пленарній сесії міністерського засідання ОБСЄ та проведе низку двосторонніх переговорів із колегами з країн-партнерів України", – анонсували у відомстві.

Там додали, що очільник української дипломатії зосередиться на російській агресії проти України, її наслідках для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами та необхідності досягнення "всеосяжного, справедливого та стійкого миру".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Раніше стало відомо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але братиме участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це стане першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни.
  • За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.

Минулого року главу російського МЗС впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").

МЗСРосіявійнаОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія атакувала 132 БПЛА, з них 58 збиті

ISW назвав цілі російських атак на енергетику України

ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію – Bloomberg

ЗМІ: Росія ймовірно почала виводити свої війська з Сирії

Команда Трампа обговорила з Україною і Білим домом припинення війни – NBC

Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області

Усі новини...
МЗС
В МЗС пояснили, що Україна не відмовиться від безпекових угод, бо вони не є альтернативою НАТО
Сибіга: Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, але це наша стратегічна мета
Сибіга розкрив деталі запиту України на ППО: мінімум 20 систем для захисту енергетики
Останні новини
11:14
Ймовірність – понад 99%: вчені кажуть, що 2024 рік поб’є температурні рекорди
11:06
Вучич каже про загрозу санкцій для сербської нафтової компанії, де акціонером є "Газпром"
10:41
Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту
10:18
Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в Орлі
10:00
Як допомогти мозку краще зберігати спогади? Вчені мають відповідь
09:50
Німецький ХДС, який є лідером рейтингів, обіцяє підтримувати Україну
09:26
По всій Україні пів години була тривога через російський МіГ
09:05
Росія атакувала 132 БПЛА, з них 58 збиті
08:42
фото, відеоУ парламенті Грузії починаються "вибори президента", під стінами протест
08:29
Росія вбила та поранила вісьмох жителів Херсонщини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: