Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Україна готує санкції у відповідь на дії влади Грузії – Зеленський

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 4 грудня 2024, 20:22
Україна готує санкції у відповідь на дії влади Грузії – Зеленський
Учасники протесту у Грузії 4 грудня. Фото - GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку санкцій у звʼязку з діями нинішньої грузинської влади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Зеленського

Деталі: Зеленський заявив, що "сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії", наголосивши, що ця проблема стосується не лише цієї держави.

Реклама:

"Це просто ганебно, на які речі вони (грузинська влада. – Ред.) йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії", – додав він.

Глава держави анонсував, що Київ готує "юридичну реакцію" та спільно з партнерами щодо конкретних дій.

"Доручив підготувати відповідні санкційні рішення", – уточнив Зеленський.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС. 

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

ГрузіясанкціїЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія втрачає здатність одночасно забезпечувати ефективну "оборонку" та економічну стабільність – ISW

відеоМіноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW з кулеметом

Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів – Зеленський

Очільник міськради Единбурга пішов у відставку через нібито домагання до біженок з України

НАБУ та САП завершили розслідування збагачення голови АМКУ на 70 мільйонів

Зима прийша до Києва раніше за норму

Усі новини...
Грузія
У Грузії триває сьомий день протестів проти влади, є перші затримання
У Грузії поліція обшукала офіси опозиції та затримала одного з її лідерів
В партії влади Грузії погрожують держслужбовцям, які підтримали протести
Останні новини
08:10
Як країни-союзники Росії допомагають їй зброєю і підтримкою у війні проти України
07:43
В Австрії здійнялась політична суперечка через 30 тисяч сирійців, які святкували падіння Асада
07:29
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 755 тисяч солдатів – Генштаб
06:30
футбол"Шахтар" – "Баварія": анонс матчу Ліги чемпіонів
05:50
Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності – Пентагон
05:08
Нетаньягу вперше свідчитиме в суді у справі про корупцію – ЗМІ
05:02
Відомий склад України на чемпіонат світу з плавання на короткій воді
04:16
Росія втрачає здатність одночасно забезпечувати ефективну "оборонку" та економічну стабільність – ISW
03:56
Найкращий результат сезону для Марусяка, перший подіум Бразилії. Підсумки лижного тижня
02:58
відеоМіноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW з кулеметом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: