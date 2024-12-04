Україна готує санкції у відповідь на дії влади Грузії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку санкцій у звʼязку з діями нинішньої грузинської влади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Зеленського

Деталі: Зеленський заявив, що "сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії", наголосивши, що ця проблема стосується не лише цієї держави.

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"Це просто ганебно, на які речі вони (грузинська влада. – Ред.) йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії", – додав він.

Глава держави анонсував, що Київ готує "юридичну реакцію" та спільно з партнерами щодо конкретних дій.

"Доручив підготувати відповідні санкційні рішення", – уточнив Зеленський.

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Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".