МВС відреагувало на розслідування журналістів: Головний сервісний центр "перезавантажать"

Міністерство внутрішніх справ заявило, що розпочинає "системне перезавантаження робочих процесів" у Головному сервісному центрі: анонсовано, що ГСЦ отримає "нову команду управлінців".

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Зокрема зазначається, що після виходу журналістського розслідування було розпочато позапланову службову перевірку діяльності підрозділу.

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Щодо керівництва та посадовців ТСЦ №8041 у м. Києві МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в розслідуванні Bihus.Info.

Наголошується, що відповідні перевірки найближчим часом пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру.

Дослівно: "Водночас у МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг, яку очолює заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. Першочергове завдання — усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах. В подальшому продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації".

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Що передувало: Розслідування Bihus.Info показало, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ у чергах по талони на практичний іспит, на електронний талон доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери та "бігунки" продовжують їх продавати за гроші.

Тим часом співробітники найбільшого СЦ їздять на роботу на авто, відсутніх у деклараціях через оформлення або на родичів, або на просто сторонніх людей.