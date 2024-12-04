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Росіяни вночі запускали ударні БпЛА: Над Україною фіксували кілька груп дронів-камікадзе

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовСереда, 4 грудня 2024, 23:44
Росіяни вночі запускали ударні БпЛА: Над Україною фіксували кілька груп дронів-камікадзе
Фото - Getty Images

Увечері 4 грудня російська армія запустила кілька груп ударних безпілотників на територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 20:14 повідомили про ударні безпілотники на Сумщині.

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О 21:30 стало відомо про групи БПЛА на Сумщині, курс південно-західний, південний.

О 21:35 військові попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Полтавської області.

О 21:42 з'явилась інформація про нові групи ворожих БПЛА на півночі Харківської області, курс південний, південно-західний.

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Станом на 21:53 відомо про:

БпЛА на Сумщині - курс на Чернігівщину;
БпЛА на півночі Полтавщини - курс південно-західний;
БпЛА на північному сході Харківщини - курс південний та південно-західний.

О 22:00 повітряники уточнили, що БпЛА тримають курс на Миргород.

Згодом Повітряні сили 4 рази повідомили про швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.

О 23:32 повідомили про БпЛА: 

  • на Сумщині - курс на Полтавщину;
  • на півночі Полтавщини - курс південно-західний;
  • на півночі Черкащини - курс на Київщину;
  • на півночі Чернігівщини - курс південно-західний.

О 23:42 повідомили про БпЛА в напрямку Кременчука.

О 23:56 Повітряні сили попередили про ворожий БПЛА, який рухається в напрямку міста Біла Церква з південного сходу.

Станом на 06:06:

  • БпЛА на півночі та центрі  Полтавщини - курс південно-західний, на північному сході - курс південний;
  • БпЛА на півдні Черкащини - курс на Кіровоградщину;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини - курс південно-західний, на півдні - курс південний;
  • БпЛА на півдні Київщини - курс західний.

О 00:14 військові попередили про ворожі БПЛА, які рухаються в напрямку міста Чернігів з північного сходу.

Станом на 00:37:

  • БпЛА в центрі  Полтавщини - курс західний;
  • БпЛА на сході Черкащини - курс північно-західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини - курс південно-західний, південний;
  • БпЛА на сході Київщини - курс західний;
  • БпЛА на півночі Житомирщини - курс північно-західний.

О 00:40 військові попередили про ворожий БПЛА, який рухається в напрямку міста Харків з північного сходу.

Станом на 01:21

  • БпЛА на півдні Харківщини - курс південно-західний;
  • БпЛА на сході, центрі  Черкащини - курс північно-західний;
  • БпЛА на  Чернігівщині - курс південно-західний;
  • БпЛА на півдні Київщини - курс західний;
  • БпЛА на півночі Хмельниччини - курс західний.

Станом на 02:12:

  • БпЛА на Черкащині - курс північно-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині - курс південно-західний;
  • БпЛА на півночі Київщини - курс західний, південно-західний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині - курс південно-західний.

О 02:13 військові повідомили про ворожий БПЛА, який рухається в напрямку міста Кривий Ріг з північного сходу.

О 02:31 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА, який рухається в напрямку Києва з північного заходу.

О 03:02 повідомили про ворожий БпЛА, який рухається в напрямку міста Миколаїв з північного сходу.

мапа: alerts.in.ua
мапа: alerts.in.ua

Станом на 03:04:

  • БпЛА на Черкащині - курс північно-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині - курс південно-західний;
  • БпЛА на півночі Київщини - курс західний, південно-західний;
  • БпЛА на Житомирщині - курс західний;
  • БпЛА на Миколаївщині - курс південно-західний.

О 03:51 повідомили про ворожий БпЛА, який рухається в напрямку Житомира з північного сходу.

О 06:21 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА.

повітряна тривогавійнаШахед
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