DeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині
Середа, 4 грудня 2024, 22:33
Бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російські сили з села Новий Комар на Донеччині.
Джерело: DeepState з посиланням на відео бійців батальйону
Деталі: За даними проєкту та джерел "Української правди", до українського полону потрапили росіяни з 40-ї окремої бригади морської піхоти.
Реклама:
DeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з Нового Комара.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 4, 2024
Відео - DeepState pic.twitter.com/KBYAqMiMN3
Дослівно: "Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків FPV, які були залучені до звільнення села".