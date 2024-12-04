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DeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині

Тетяна ОлійникСереда, 4 грудня 2024, 22:33
DeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині
скриншот з відео бійців 48 ОШБ

Бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російські сили з села Новий Комар на Донеччині.

Джерело: DeepState з посиланням на відео бійців батальйону

Деталі: За даними проєкту та джерел "Української правди", до українського полону потрапили росіяни з 40-ї окремої бригади морської піхоти.

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Дослівно: "Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків FPV, які були залучені до звільнення села".  

Донецька областьвійнабойові дії
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