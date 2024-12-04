DeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині

Бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російські сили з села Новий Комар на Донеччині.

Джерело: DeepState з посиланням на відео бійців батальйону

Деталі: За даними проєкту та джерел "Української правди", до українського полону потрапили росіяни з 40-ї окремої бригади морської піхоти.

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DeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з Нового Комара.

Відео - DeepState pic.twitter.com/KBYAqMiMN3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 4, 2024

Дослівно: "Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків FPV, які були залучені до звільнення села".