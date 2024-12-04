Генштаб: На фронті понад півтори сотні боїв, найгарячіше на двох напрямках

На фронті від початку доби відбулось 156 бойових зіткнень, найгарячішою залишилась ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 4 грудня

Дослівно: "За поточну добу противник завдав по території України 25 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ, використав для ураження 654 дрони-камікадзе. Здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Глибокого. Одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня 15 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного.

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На Торецькому напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії на позиції наших військ в районі Торецька.

Від початку доби ворог 39 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Наші підрозділи відбили тридцять шість атак, інші бої тривають.

На Курахівському напрямку ворог 38 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки, де українські захисники відбили 31 атаку, сім боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили десять атак противника поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій - протягом доби ним було здійснено два невдалих штурми.

На Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, ще в шістьох локаціях бої продовжуються.