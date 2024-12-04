США покарали пʼятьох осіб, причетних до викрадення дітей з України

Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти пʼятьох осіб, повʼязаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на в заяву Держдепу

Деталі: Відомство не розкриває перелік підсанкційних осіб, але уточнює, що йдеться про посадовців Росії та так званих "органів влади", створених Росією (імовірно, на тимчасово окупованих територіях України).

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Зазначається, що багатьом викраденим дітям "змінили ідентичність і приховали їхнє походження, вони зазнали проросійської індоктринації та мілітаризації або були усиновлені російськими сім'ями".

"Кремлівська влада створила безліч перешкод для повернення цих дітей в Україну. Постійне нехтування Росією своїми міжнародно-правовими зобов'язаннями щодо надання інформації про місцезнаходження цих дітей робить їхнє безпечне повернення майже неможливим", – наголошує Держдеп.

Там також висловили стурбованість усе більшою кількістю повідомлень про незаконне усиновлення українських дітей громадянами Росії та пообіцяли використовувати всі засоби для повернення дітей і притягнення винних до відповідальності.

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У жовтні уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей.

Саме за цей злочин Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

Польський Сейм у вересні ухвалив резолюцію із засудженням викрадення українських дітей Росією.