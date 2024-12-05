Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

ШІ від OpenAI інтегрують у передові американські системи боротьби з безпілотниками

Іван Д'яконовЧетвер, 5 грудня 2024, 01:38
ШІ від OpenAI інтегрують у передові американські системи боротьби з безпілотниками
Фото: The Verge

Американська компанія OpenAI, яка раніше уникала військового застосування своїх технологій, вперше уклала угоду з оборонним підрядником. У рамках співпраці з компанією Anduril штучний інтелект OpenAI інтегрують у системи протидії безпілотникам, які використовують для захисту військових об’єктів США.

Джерело: The Verge, пресреліз Anduril

Деталі: Ця угода стала значним зрушенням у політиці OpenAI, яка раніше забороняла використання своїх розробок у військовій сфері. Однак, як зазначає The Verge, на початку року компанія змінила свої умови надання послуг, відкривши шлях для військового партнерства.

Реклама:

Anduril відома своїми системами протидії безпілотникам, які можуть автоматично виявляти, відстежувати та збивати дрони. Залучення штучного інтелекту OpenAI покликане підвищити ефективність цих систем, що вже використовуються Корпусом морської піхоти США в рамках контракту на 200 мільйонів доларів.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман наголосив, що ця співпраця сприятиме національній безпеці, захищаючи військових США. 

"OpenAI створює ШІ, щоб принести користь якомога більшій кількості людей, і підтримує зусилля США, спрямовані на те, щоб ця технологія підтримувала демократичні цінності", – заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

РЕКЛАМА:

Крім технологічної співпраці, партнерство з Anduril може надати OpenAI політичний вплив. Співзасновник Anduril Палмер Лакі має давні зв’язки з ключовими політичними фігурами США. Він був активним прихильником Дональда Трампа під час його президентської кампанії та має контакти з Ілоном Маском, який впливає на стратегічні урядові ініціативи.

Довідково: OpenAI – провідна компанія у сфері розробки штучного інтелекту, відома своїм сервісом ChatGPT, який застосовуються у бізнесі, науці, освіті та інших галузях. Заснована у 2015 році, OpenAI позиціонує себе як некомерційна організація, яка створює безпечний і етичний ШІ для блага людства.

Штучний інтелектбезпілотникизброяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
Штучний інтелект
Міноборони: Українські військові виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки ШІ
Штучний інтелект на службі у ФСБ: чому не варто коментувати дописи із підписом "побажай мені удачі"
В Генштабі заявили, що ставлять за мету використовувати штучний інтелект на полі бою
Останні новини
22:16
Росіяни увечері поновили атаку ударними БпЛА
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: