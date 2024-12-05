ШІ від OpenAI інтегрують у передові американські системи боротьби з безпілотниками

Американська компанія OpenAI, яка раніше уникала військового застосування своїх технологій, вперше уклала угоду з оборонним підрядником. У рамках співпраці з компанією Anduril штучний інтелект OpenAI інтегрують у системи протидії безпілотникам, які використовують для захисту військових об’єктів США.

Джерело: The Verge, пресреліз Anduril

Деталі: Ця угода стала значним зрушенням у політиці OpenAI, яка раніше забороняла використання своїх розробок у військовій сфері. Однак, як зазначає The Verge, на початку року компанія змінила свої умови надання послуг, відкривши шлях для військового партнерства.

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Anduril відома своїми системами протидії безпілотникам, які можуть автоматично виявляти, відстежувати та збивати дрони. Залучення штучного інтелекту OpenAI покликане підвищити ефективність цих систем, що вже використовуються Корпусом морської піхоти США в рамках контракту на 200 мільйонів доларів.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман наголосив, що ця співпраця сприятиме національній безпеці, захищаючи військових США.

"OpenAI створює ШІ, щоб принести користь якомога більшій кількості людей, і підтримує зусилля США, спрямовані на те, щоб ця технологія підтримувала демократичні цінності", – заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

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Крім технологічної співпраці, партнерство з Anduril може надати OpenAI політичний вплив. Співзасновник Anduril Палмер Лакі має давні зв’язки з ключовими політичними фігурами США. Він був активним прихильником Дональда Трампа під час його президентської кампанії та має контакти з Ілоном Маском, який впливає на стратегічні урядові ініціативи.

Довідково: OpenAI – провідна компанія у сфері розробки штучного інтелекту, відома своїм сервісом ChatGPT, який застосовуються у бізнесі, науці, освіті та інших галузях. Заснована у 2015 році, OpenAI позиціонує себе як некомерційна організація, яка створює безпечний і етичний ШІ для блага людства.