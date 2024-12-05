Австрійський суд знову відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Австрійський суд відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, де він обвинувачується у корупційних схемах, пов’язаних з хабарями за видобуток титану в Індії.

Джерело: Vienna Online

Деталі: За даними видання, Віденський регіональний суд ухвалив своє рішення 7 листопада, але оголосив про нього лише ввечері 4 грудня. Це рішення стало результатом тривалого судового процесу щодо екстрадиції Фірташа до США, де його звинувачують у змові з метою сплати хабарів в Індії за отримання прав на видобуток титану, який використовується у виробництві реактивних двигунів.

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Видання зазначає, що прокуратура планує подати апеляцію до 16 грудня.

Передісторія: