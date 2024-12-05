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Австрійський суд знову відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Іван Д'яконовЧетвер, 5 грудня 2024, 03:36
Австрійський суд знову відмовив в екстрадиції Фірташа до США
Дмитро Фірташ. Фото: Getty Images

Австрійський суд відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, де він обвинувачується у корупційних схемах, пов’язаних з хабарями за видобуток титану в Індії.

Джерело: Vienna Online

Деталі: За даними видання, Віденський регіональний суд ухвалив своє рішення 7 листопада, але оголосив про нього лише ввечері 4 грудня. Це рішення стало результатом тривалого судового процесу щодо екстрадиції Фірташа до США, де його звинувачують у змові з метою сплати хабарів в Індії за отримання прав на видобуток титану, який використовується у виробництві реактивних двигунів.

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Видання зазначає, що прокуратура планує подати апеляцію до 16 грудня.

Передісторія:

  • Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
  • Олігарх Дмитро Фірташ у 2022 році зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до США
  • 16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.
  • Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 24 червня 2024 року про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та низки російських олігархів на 10 років.
  • 21 листопада уряд Великої Британії запровадив санкції проти Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій.

ФірташАвстріясудекстрадиція
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