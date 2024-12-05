ISW: Путін заявляє про зростання економіки, але цифри свідчать про проблеми

Володар Росії Володимир Путін заявив про стабільність і зростання економіки, однак експерти вказують на низку серйозних проблем, таких як інфляція, падіння заощаджень і дефіцит робочої сили, що ставлять Путінські твердження під сумнів.

Джерело: ISW

Деталі: На інвестиційному форумі російського державного банку "ВТБ" 4 грудня Путін заявив, що економіка Росії зросте на 4% до кінця 2024 року, а з початку року ВВП уже зріс на 4,1%. Водночас він закликав Центральний банк стримувати інфляцію, непрямо визнаючи економічні проблеми, пишуть аналітики.

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Дослівно: "Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що на найближчому засіданні банк може підвищити ключову процентну ставку, яка у жовтні вже досягла 21%, до 25% у грудні 2024 року. Російське видання РБК повідомило, що готівкові заощадження громадян впали до історичного мінімуму, а їхня частка у загальних заощадженнях становить лише 15%".

Деталі: Путін також зазначив, що рівень безробіття в Росії є рекордно низьким – 2,3%. Проте експерти пов’язують це з мобілізацією.

Дослівно: "Путін не звернув увагу на те, що рівень безробіття серед молоді, ймовірно, є рекордно низьким, оскільки багато молодих російських чоловіків воюють в Україні і що Росія відчуває значну нестачу робочої сили".

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Ключові висновки: