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Перспективи для інвестицій всередині країни

Україна отримає від Нідерландів додаткові €22 млн на ППО та кіберстійкість  

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваЧетвер, 5 грудня 2024, 08:53
Україна отримає від Нідерландів додаткові €22 млн на ППО та кіберстійкість  
Фото pixabay.com

Нідерланди нададуть Україні додаткові 22 мільйони євро на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа в мережі X

Пряма мова міністра: "Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проекти, спрямовані на протиповітряну оборону і кіберстійкість України через НАТО".

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Деталі: На зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі Велдкамп закликав продовжувати підтримку України, враховуючи посилення військової машини РФ, яка отримує допомогу від третіх країн.

Передісторія:

  • Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що запит України на постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в Альянсі.
  • Перед тим глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив деталі нового запиту України на системи ППО: вони стоятимуть на 19 об’єктах для захисту "ядерки" та інших об’єктів енергетики.

Про перебіг зустрічі у Брюсселі читайте у статті "Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося"

Нідерландидопомога УкраїніППОкібербезпека
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