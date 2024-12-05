Сили оборони збили 30 з 44 запущених Росією дронів

У ніч на 5 грудня 2024 року (із 20:00 4 грудня) росіяни атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 44-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів, 30 ворожих дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях".

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Деталі: Ще 12 дронів були локаційно втрачені і 1 вийшов з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Зазначається, що "Іскандерами" загарбники ударили по Дніпропетровщині. Ракети випустили з Ростовської області РФ. Дрони окупанти запускали з районів російських міст Орел та Курськ.